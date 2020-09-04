Ankaragücü’nün Afyonkarahisar kampı tamamlandı

Ankaragücü’nün Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar kamp programı tamamlandı. Yaklaşık 2 haftalık kamp süreci bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanı ile sona erdi.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başlarken pas çalışması ve hedefli pozisyon oyununun ardından taktik çalışmasıyla son buldu.

Gerçekleştirilen antrenman ile kamp sürecini tamamlayan Ankaragücü’nün akşam saatlerinde Ankara’da olacağı öğrenildi.







