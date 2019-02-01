‘Ankaragücü’nü yenmemiz lazım’

Fırtına’nın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yarın oynanacak Ankaragücü maçını değerlendirdi. Sarı-Lacivertliler’i ‘yaralı aslan’ olarak nitelendiren Şahin, “Galatasaray ve Alanya’ya mağlup oldular. Çok ciddi bir maç olacak ve oldukça zor geçecek. Uzun yıllardır Ankaragücü ile oynadığımız maçlar zaten zor geçmiştir. Futbolcularımız ve hocamız da bulun bilincinde. İyi hazırlanıp, 3 puanı almak istiyoruz. Üst sıralardan kopmayacaksak, bu maçı almamız lazım” dedi.

‘Burası bir maden’

Bordo-Mavililer’in pilot takımı olan 1461 Trabzonspor hakkında da konuşan Şahin, “Orada yaş ortalamamız 19-20 civarında. Sezon sonunda oradan A takımımıza yükselen oyuncular olacaktır. Biz onlara güveniyor ve gurur duyuyoruz. Burası bir maden ve biz de bu madeni