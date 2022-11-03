MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Yunus Marketler Zinciri’nin Ankaragücü’ne sponsorluk katkısından dolayı bir araya geldiklerini söyleyerek, “Ankara’da ciddi işletmeleri olan ve Ankara camiasının da çok yakından tanıdığı bir firma olarak Ankara’nın en önemli markasına sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz. Bu konuda diğer firmalara örnek olmasını özellikle rica ediyorum. Çünkü Ankaragücü’nün marka değerinin önemli hale gelmesi, büyümesi ve Ankaragücü’nün başarısı Başkentimizin ticari hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz Ankaragücü’nü uzun vadede hem sportif hem de marka değeri olarak hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Ankaragücü sivil toplum kuruluşudur, kamu yararı, dernek statüsündedir. Kişilere ait değildir. Tüm Ankara’ya, tüm Türkiye’ye aittir. İnşallah Ankaragücü’nün tüm dünyaya ait olması için bizler yöneticiler olarak elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu hedefe varmak için sponsor desteğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bizim bu sesimize kulak veren bütün sponsorlarımıza Yunus Marketler Zinciri’nin şahsında teşekkür ediyoruz. Yunus Marketler Zinciri ile yapacağımız sponsorluk sözleşmesinin uzun süre devam etmesini özellikle rica ediyorum” dedi.

"2 YIL SONRAKİ KOMBİNE SATIŞINA ŞİMDİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Koca, 19 Mayıs stadının yerine kendi statlarının yapıldığını hatırlatarak, “Biz Ankaragücü camiasının taraftarının o stadı özlemle beklediğini biliyoruz. Orası 45 bin+5 bin kişilik bir stat. Biz bugünden itibaren o stadın yaşanabilir ve Ankaragücü’ne yakışır bir hale gelmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Şu anda stadın inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde proje detayları da tamamlandığında koltuk sayıları ve numaraları belli olduğunda sponsorlarımızın ve taraftarlarımızın destekleriyle 2 yıl sonraki kombine satışına şimdiden başlayacağız. Geniş kitlelere dayanmayan kulüplerin yaşama şansı yok. Yunus Marketler Zinciri’nin desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu desteklerinin devam niteliğinde olmasını rica ediyorum” diye konuştu.

FATİH AYHAN: UZUN YILLAR SÜRECEK BERABERLİĞİN İLK ADIMINI ATTIK

Ankaragücü ile uzun yıllar sürecek bir beraberliğin ilk adımı attıklarını ifade eden Yunus Marketler Zinciri CEO’su Fatih Ayhan, “Değerli başkanıma bu fırsatı bize verdiği için teşekkür ediyorum. Biz Ankara’nın bir markası olarak Ankaragücü’nün eskiden de hep yanındaydık, bundan sonra daha güçlü yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Başkan Faruk Koca ile güzel bir iş birliği oluşturduk. İnşallah şampiyonluk kupasını da bu destekler ile birlikte Ankara’ya gelecek diye umut ediyorum. Ankara halkını, Ankaralıları da takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. İnşallah güzel olur. İş birliğimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi. (DHA)