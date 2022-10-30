Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü Hatayspor'la oynayacakları karşılaşma öncesinde sakatlık açıklaması yaptı. Başkent kulübü Marlon Xavier, Federico Macheda ve Eren Derdiyok'un son durumlarıyla ilgili bilgi paylaştı...

Ankaragücü'nün açıklaması...

Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Marlon Xavier, lateral dış menisküs ameliyatı olacaktır. Tahmini sahalara dönüş süresi 4-6 haftadır.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerde sol kasık iliopsoas ve rektus femoris kasından yaralandığı tespit edilen Federico Macheda’nın tahmini sahalara dönüş süresi 2-3 haftadır.

Sağ dizinden yaralanan Eren Derdiyok’un tahmini sahalara dönüş süresi ise 7-10 gündür.

Marlon Xavier, Federico Macheda ve Eren Derdiyok’un tedavileri sağlık ekibimizce devam etmektedir.