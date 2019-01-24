Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Ankaragücü iki futbolcusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya... İtalyan yıldız Alessio Cerci ve Erdem Özgenç'in alacakları ödenmezse futbolcular sözleşmelerini fesh edecek.

Sezon başında İtalya'nın Hellas Verona takımından transfer edilen 31 yaşındaki Alessio Cerci'ye Alanyaspor maçının sonuna kadar 520 bin Euro ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca tecrübeli futbolcu Erdem Özgenç'e yarına kadar 1 milyon 750 bin TL ödenmezse sözleşmesini fesh edecek.

İsmail Kartal'ın ardından Bayram Bektaş'ın görevden ayrıldığı Ankaragücü'nde daha önce Bifouma, Mokhtar, Kehinde ve Erdem Şen sözleşmelerini fesh etmişti.

Ömer Necati Albayrak



