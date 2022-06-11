Yeniden Süper Lig 'e yükselen Ankaragücü, şu ana kadar Anastasios Chatzigivonais, Giorgi Beridze ve Oğuz Ceylan gibi oyurcuları kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler transfere devam ediyor. Başkent ekibi, iki yıldızı daha gözüne kestirdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Ankara ekibi, rotasını Fransa ve Portekiz'e çevirdi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'de görev yapan İbrahim Amadou ile Portekiz temilcisi Gil Vicente'nin merkez orta sahası Pedrinho için düğmeye basıldı.

Masaya oturacaklar

Sarı-Lacivertliler, iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Ankaragücü, önümüzdeki günlerde oyuncuların temsilcileri ile bir araya gelecek. Başkent ekibinin, iki yıldızı bir an önce bitirip, yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye çalışacağı öğrenildi.