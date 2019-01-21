Ankaragücü'nden son dakika istifa açıklaması!

Ankaragücü'nden resmi istifa açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Kulüp Başkanımız Mehmet YİĞİNER, Kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü’müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

21 Ocak 2019, Pazartesi 12:00
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Ankaragücü'nden son dakika istifa açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü başkan Mehmet YİĞİNER'in istifası ile alakalı bir açıklama yaptı.

İşte Ankaragücü'nün yaptığı açıklama...

Yönetim Kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, Kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise;

Kulüp Başkanımız Mehmet YİĞİNER, Kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü’müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur.

Kamuoyuna ve camiamıza saygı ile duyurulur. 21.01.2019

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