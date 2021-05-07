Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Ankaragücü'nden flaş bir açıklama geldi. Başkent ekibi resmi internet sitesindne yaptığı açıklamada maçı izlemek için yoğun talep olduğunu ancak Covid-19 tedbirleri nedeniyle bunun mümkün olamayacağı bildirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda oynayacağımız Fenerbahçe maçını stadyumda izlemek için kulübümüze çok yoğun talep gelmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirilen listeler ve devlet protokolü dışında; İçişleri Bakanlığı genelgesi, TFF talimatları ve Covid-19 salgını nedeni ile ülkemizde uygulanan tam kapanma kuralları gereği stadyuma seyirci kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.



