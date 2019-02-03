Ankaragücü'nden sert açıklama:

Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftasında deplasmanda ebedi dostumuz Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 1-0’lık skorla mağlubiyetle ayrılan takımımız, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun verdiği hatalı kararlarla adeta skandal bir gün yaşadı.

Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, tam 3 pozisyonumuzda hatalı karar vererek hem iki penaltımızı görmezden geldi hemde net golümüzü iptal etti. Mustafa Öğretmenoğlu ve ‘VAR’ sisteminin başında yer alan iki hakem verdiği bu hatalı kararlar ile sahadan puansız ayrılmamıza zemin hazırladı.

Maçın 12. Dakikasında oyuncumuz İlhan Parlak ceza sahası içinde Trabzonsporlu oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi’nin yaptığı müdahale sonrası yere düşürüldü. Trabzonsporlu oyuncunun, oyuncumuz İlhan Parlak’ın ayağına bastığı ve topa hareketlenmesini engellediği net bir şekilde görülmesine rağmen, karşılaşmanın orta hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ‘VAR’ uygulamasına dahi başvurmadı. Peki neden?

Yine farklı bir pozisyon karşılaşmanın 52. Dakikasında yaşandı. Oyuncumuz Dever Orgill, ceza sahası içinde topla buluştu ve dengesini kaybedip yere düştüğü anda top eline çarptı. Ardından Orgill, topun hakimiyetini sağlayarak topu ağlarla buluşturdu. Fakat yine maçın orta hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, VAR’a dahi başvurmadan net golümüzü iptal etti. FIFA’nın yeni yorumuna göre golün net bir şekilde geçerli sayılması gerekiyor. Çünkü Orgill’in eline değen top yere düşerken destek aldığı eline çarpıyor.

Burada sorulması gereken ve cevaplandırılması gereken tek soru var. Orgill topla bilerek mi oynuyor yoksa top eline mi değiyor? FIFA bu konuyla ilgili tüm ülkelerin futbol federasyonlarını bilgilendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ve hakemler bu değişen yorumu hakemlere aktarmadığı için hakemlerde eski yorumlarla maç yönetmeye devam ediyor.

Hakemlerimiz kendilerini ne zaman güncelleyecek? Spor kulüpleri bu değişiklikleri takip ederken hakemlerimiz neden FIFA kurallarını görmezden geliyor? Merkez Hakem Kurulu, FIFA’nın bu yeni kuralını hakemlere neden aktarmıyor?

2018 seminerlerinde bahsedilen bu pozisyonlarda gol geçerli sayılıyor. Fakat ülkemizin hakemleri hala eskim kuralları uygulayarak güncel kuralları görmezden gelmeye devam ediyorlar.

Böyle bir pozisyonda merak ediyoruz Cüneyt Çakır ya da farklı bir hakemimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ne yapacak. Golü mü verecek? Yoksa golü iptal mi edecek?

Karşılaşmanın 86. Dakikasında ise oyuncumuz Aydın Karabulut ceza sahası içinde yine Trabzonsporlu oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun, kontrolsüz bir şekilde topla alakası olmadan oyuncumuza yaptığı müdahale net bir şekilde görüntülenmesine rağmen, ne maçın orta hakemi ne de ‘VAR’ uygulamasının başında olan hakemler penaltı kararını vermedi.

Bu maçta Video Yardımcı Hakem uygulamasında görev yapan hakemler Serkan Çınar ve Suat Arslanboğa, maçın sonucuna etki eden 3 kritik pozisyonda tam olarak ne yapıyorlardı?

Video Yardımcı Hakem uygulaması bu pozisyonlarda neden kullanılmadı?

Bu pozisyonlar maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’na ‘VAR’ uygulamasında izlenmesi için aktarıldı mı?

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sisteminin başında bulunan kişiler bu pozisyonlar sonrası maçın orta hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ile iletişime geçti mi?

Yoksa ‘VAR’ uygulamasında teknik bir problem gereği kopukluk mu oldu?

Eğer bu pozisyonlar maçın orta hakemine aktarılmadıysa sebebi ne? Ya da ‘VAR’ uygulamasının başında bulunan bu kişiler pozisyonda penaltı yok diyerek orta hakemi yanılttı mı? Eğer bu pozisyonları penaltı yok diyerek orta hakeme aktardıysalar bunu hangi kurallara göre belirlediler?

‘VAR’ uygulamasının başında bulunun bu hakemler ile orta hakem Mustafa Öğretmenoğlu arasında geçen konuşmalar neler?

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynadığımız Antalyaspor, Konyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sisteminin adil bir şekilde kullanılmadığını ve bu sistemin puan ve puanlar kaybetmemizde başrol oynadığı kesin bir şekilde ortadadır.

Verilen hatalı kararlarla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu’nun da incelemelerde bulunarak gerekli bilgilendirmeyi kulübümüze aktarmasını ve bundan böyle aynı hatalarla karşı karşıya kalmamak için hakemlerimizin kendilerini güncellemeleri gerektiğini aktarmak istiyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ



