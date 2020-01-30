Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" açıklamasıyla taraftarlara müjdeyi verirken Ankara temsilcisinin anlaşmaya vardığı 4 oyuncuyu resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Ankara ekibinin son hamlesi ise Medipol Başakşehir forması giyen Robinho oldu. Başkan Fatih Mert; TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir’den Robinho’yu istedik, açık bir kapı var. Çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de forma şansı bulmakta zorlanan Robinho için eski kulübü Sivasspor'un da devrede olduğu belirtiliyor.