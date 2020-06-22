MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı

Fatih Mert, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.







