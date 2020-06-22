Ankaragücü'nden kural hatası ve maç tekrarı başvurusu

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı

22 Haziran 2020, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
- A +
Ankaragücü'nden kural hatası ve maç tekrarı başvurusu

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı

Fatih Mert, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.


İlgili Haberler
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten sitem dolu paylaşım!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...