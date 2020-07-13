Başkent ekibi, haftalardır puan tablosunun son sırasında. Ancak Ankaragücü, sezonun son düdüğü çalana kadar savaşacağını dün Galatasaray karşısında bir kez daha gösterdi. 3 hafta önce Trabzonspor deplasmanından puanla dönerek rakibine şampiyonluk yolunda büyük darbe vuran Sarı-Lacivertliler, Cim Bom’u da Scarione’nin penaltıdan kaydettiği tek golle mağlup etti. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Devlerin belalısı

Ankaragücü ligde son sırada olsa da bu sezon zirve mücadelesi veren takımların baş belası oldu. Başkent ekibi Galatasaray’la deplasmanda 2-2 berabere kalıp, dün mağlup etti. Sarı- Lacivertliler, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’yi 2-1 yenerken Trabzon ile de 1-1 berabere kaldı.