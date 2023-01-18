Ankaragücü’nden Assombalonga adımı

Transferde hareketli olması beklenen takımlardan Ankaragücü, Adana Demirspor’un Kongolu golcüsü Britt Assombalonga ile büyük ölçüde anlaştı.

Geçen sezon 40 maçta 12 gol, 2 asist yapan Assombalonga, bu sezon 14 maçta 6goleimza atmıştı. Başarılı golcüyle birkaç güne kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.