Ankaragücü’nden Assombalonga adımı
Transferde hareketli olması beklenen takımlardan Ankaragücü, Adana Demirspor’un Kongolu golcüsü Britt Assombalonga ile büyük ölçüde anlaştı. Geçen sezon 40 maçta 12 gol, 2 asist yapan Assombalonga, bu sezon 14 maçta 6goleimza atmıştı. Başarılı golcüyle birkaç güne kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.
Transferde hareketli olması beklenen takımlardan Ankaragücü, Adana Demirspor’un Kongolu golcüsü Britt Assombalonga ile büyük ölçüde anlaştı.
Geçen sezon 40 maçta 12 gol, 2 asist yapan Assombalonga, bu sezon 14 maçta 6goleimza atmıştı. Başarılı golcüyle birkaç güne kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.