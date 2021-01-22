Ligde temposuz futbol oynayan ekiplerinden biri Ankaragücü, evinde ağırladığı Kasımpaşa karşısında savunmayı 2. planda tutunca mücadele hızlı başladı. İki ekibin de üçüncü bölgede limitlerini zorlaması, erken golün habercisiydi. 16. dakikada Lobjanidze'nin çevirdiği topta Hadergjonaj, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. Başkent ekibinin 20'de Erdi ile attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Golden sonra İstanbul ekibi, riskleri aldı, pozisyonlara girdi fakat sonuca ulaşamadı. Rakibinin verdiği açıklardan faydalanan Ankaragücü, savunma arkasına yaptığı koşularla farkı açma şanslarını kaçırdı. İkinci yarıda ise Lacivert-Beyazlılar, oyun hakimiyetini ele geçirse de rakip ceza sahasında aradığı pozisyonları bulamadı. Fuat Çapa'nın öğrencileri, organize olmakta bir hayli zorlandı.

Duvar ördüler

Savunma derinliğini artıran Sarı-Lacivertliler sıfır hata ile oynamaya çalıştı. Tiago Pinto ve Erdi Dikmen gibi isimler, Kasımpaşa hücumcularına karşı duvar ördü. 90+3'te Kasımpaşalı Aytaç'ın füzesi direkten dönerken, ev sahibinde yürekler ağza geldi. 90 dakika sonunda ise gülen taraf Ankaragücü oldu. 3 yenilgi sonrasında kazanan Başkent temsilcisi, halen düşme hattında yer alsa da altın değerinde bir zafer kazandı. Kasımpaşa’nın düşme hattıyla arasındaki fark 3 puana indi.

Mertcan Polat