Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde adeta yeniden doğdu. Kısa sürede kaptanlığa getirilen tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezonki başarılı performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü. Tolga, kazanılan penaltıda topun başına geçip ağları havalandırdı.

Beşiktaş maçında 2 asist yapan, Başakşehir karşısında 1 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, dün yine zorlu bir maçta gol sevinci yaşayarak takımına büyük katkı sağladı. Tolga, ligde 10 maçta 1 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.





Ankaragücü yine kaybetmedi

Başkent ekibi, Trabzonspor maçı öncesinde ligde son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Ankaragücü, hafta içerisinde ise Türkiye Kupası'nda Amedspor'u 6-2'lik skorla geçerek moral bulmuştu. Sarı-Lacivertliler, yenilmezlik serisini Trabzonspor karşısında da sürdürdü. Uzatma anlarında Sowe'un altı pastaki dokunuşunda Uğurcan kritik bir kurtarış yapınca, Ankaragücü galibiyetten oldu. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Milli araya ligde 13 maçta topladığı 13 puanla girmiş oldu.

Başkent'te müthiş destek

Başkent ekibinin taraftarları, tribünlerde oluşturdukları atmosferle rakiplere en zorlu deplasmanlardan birini yaşatıyor. Sarı-Lacivertliler, dün de stada koştu, neredeyse boş yer kalmadı. Maçtan önce başlayan coşku, ilk düdükle birlikte tavan yaptı. Ankaragücü taraftarı, takımlarına büyük destek verdi. Trabzonspor'un Bardhi'yle attığı gol de moralleri bozmadı. Tribünlerin coşkusu tam gaz devam etti. Tolga Ciğerci'nin penaltıdan ağları sarsmasıyla birlikte tam anlamıyla şölen yaşandı. Son düdüğe kadar, Ankaragücü taraftarının desteği bir an olsun azalmadan devam etti.

Yalnız bırakmadılar

Maçta Bordo-Mavili taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Onlar da deplasmandaki takımlarını yalnız bırakmayarak hiç susmadan tezahürat yaptı. Trabzonspor'a ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştı.