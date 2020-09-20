Ankaragücü’nde yeni transferler sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler Alper Potuk, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Jonathan Bolingi, Joseph Paintsil, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija ve Assane Diousse’nin Acıbadem Ankara Hastanesi’nde bir dizi sağlık testine girdiği ifade edildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan, daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşen futbolcuların, akciğer ve efor testlerine de girdikleri kaydedildi.