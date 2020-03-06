Son 2 maçını kaybeden Ankaragücü’nde taraftarlar teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ı istifaya davet ederken, bugünkü Beşiktaş karşılaşması çok kritik.

Eğer Başkent ekibi puan çıkartamazsa, yönetim Akçay ile yolları ayırabilir. Sarı-Lacivertliler’de cezalı Stanojevic dışında eksik yok.

Maça dönük konuşan Mustafa Reşit Akçay, “Asla teslim olmuyoruz. Umutlarımız tükendiğinde biz zaten tükeniriz. İyi bir saha duruşuyla yapabileceğimizin en iyisini yapıp, alabilecek olduğumuz puanları ya da puanı almak gibi düşüncemiz var” dedi.