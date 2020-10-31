Süper Lig’de bu sezon sadece 4 maça çıkan Ankaragücü, henüz galibiyetle tanışamadı. Sivasspor deplasmanında berabere kalan, Erzurumspor, Kayserispor ile Rizespor’a yenilen Başkent ekibi, 1 puan ve maç eksiğiyle son sırada yer alıyor. Geçen hafta Kovid-19 vakaları nedeniyle Hatayspor maçı ertlenen Sarı-Lacivertliler, son maçını 17 Ekim’de Rizespor'la oynadı. Hafta içi birçok futbolcusu ve personelinin koronavirüs testi pozitif çıkan Ankaragücü, eksik kadroyla İstanbul’a geldi. Takımda ayrıca kart cezalısı Alper Potuk da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fuat Çapa, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

'Rize'den önce yoktu'

"Bir de Koronaspor var. Çünkü hafta içi bir çalışma yapıyoruz ama test sonuçları pozitif çıkınca bütün planlar bozuluyor. Bugün için toplam 7 pozitif vakamız var. Belirti gösteren 1-2 oyuncumuz var. Onları da takımın içine sokmadık. Rize deplasmanına gidene kadar hiçbir şey yoktu. Önce sahada pozitif olduk, sonra geldik burada pozitif olduk. Korona belki de sezon sonunda şampiyonu belirleyecek. Galatasaray ile maçımız var, 10 oyuncumuz olmayacak. Alt yapıdan 3 oyuncu kadroya aldık" diye konuştu.