Ankaragücü’nde rota Türkiye Kupası

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 Aralık Perşembe günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları süren Erdem Özgenç, Thievy Bifouma, Kenan Özer, Alihan Kubalas ve Johannes Hopf’un yer almadığı belirtildi.

Salonda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan idmanın, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, minyatür kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

MKE Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.