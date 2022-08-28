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Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan sesleri!

Son dakika haberi... Başarılı teknik direktör Ömer Erdoğan, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmamıştı. Genç teknik adamın yeni durağı netleşmek üzere. Erdoğan, Ankaragücü'nün başına geçiyor.

28 Ağustos 2022, Pazar 14:40 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan sesleri!

Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı. 45 yaşındaki teknik adam daha önce Kayserispor ile anlaşmaya varmış ancak yönetimle transfer konularında uzlaşamayınca imza son anda iptal olmuştu. Erdoğan'ın yeni durağının ise Ankaragücü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası görevini bırakan Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti ve Ömer Erdoğan ile görüşmeye başladı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bugün yapılan toplantıda istenilen oyuncular ve bütçe görüşüldü. Bu oyunculara ve bütçeye onay çıkarsa; Ömer Erdoğan resmi imzayı atacak.


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