Süper Lig’e tutunma mücadelesi veren Ankaragücü’nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4’erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları dün gelirken, ilk şok sabah saatlerinde yaşandı. Takımın başarılı orta saha oyuncusu Ricardo Faty’nin testi pozitif çıktı. Senegalli futbolcunun, tetkiklerinin detaylandırılması için hastaneye yatırıldığı ve ailesinin de karantinaya alındığı öğrenildi. 45 gündür evden 2 kez çıktığı bildirilen 33 yaşındaki oyuncu, son olarak geçen perşembe günü kulübe gitmişti

Bir şikayeti yok

Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde kaleciler de bu gelişme sonrası tesislerden ayrıldı. Başkan Fatih Mert konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncumuzla yakından ilgileniyoruz. Ailesiyle ilgili de sağlık durumlarına bakılacak. Kendini çok dikkatli şekilde izole eden oyunculardan biriydi” dedi. Faty’de herhangi bir semptom olmadığı da gelen haberler arasında.