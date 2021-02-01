Ankaragücü'nde Jonathan Bolingi ile yollar ayrıldı
Son dakika haberi... Ankaragücü'nün sezon başı Belçika ekiplerinden Antwerp'den kiraladığı ve geldiği günden bu yana katkı verememesiyle eleştirilen Jonathan Bolingi'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Jonathan Bolingi’nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak sona ermiştir.
Jonathan Bolingi'ye kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ