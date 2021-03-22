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Ankaragücü'nde İngiltere mutantı corona virüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Covid-19 PCR test sonucuna göre bir personelde İngiltere mutantı corona virüse rastlandığını açıkladı.

22 Mart 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nde İngiltere mutantı corona virüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda bir personelinde pozitif sonuç çıktığını açıkladı. Yapılan varyant analizine göre İngiliz mutantı corona virüse rastlandığı aktarıldı. 

Ankaragücü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır.

Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz"


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