Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala hala teknik direktörlük konusunda net bir isimle anlaşamayan Ankaragücü, belirsizliği sona erdirmek için harekete geçti.

Ankaragücü, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Başkent ekibi son olarak Gençlerbirliği’ni şampiyon yapan İbrahim Üzülmez’le görüşme halinde. Taraflar anlaşmaya çok yakın.

Ankaragücü teknik direktörlük konusunda İbrahim Üzülmez ile ilgileniyor. Her iki tarafında bu anlaşmaya sıcak baktığı ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak