Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez sesleri

Başkent ekibi Ankaragücü, geççtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üüzülmez ile anlaşmaya vardı

04 Ağustos 2019, Pazar 19:16
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Ankaragücü'nde İbrahim Üzülmez sesleri

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala hala teknik direktörlük konusunda net bir isimle anlaşamayan Ankaragücü, belirsizliği sona erdirmek için harekete geçti.

Ankaragücü, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Başkent ekibi son olarak Gençlerbirliği’ni şampiyon yapan İbrahim Üzülmez’le görüşme halinde. Taraflar anlaşmaya çok yakın.

Ankaragücü teknik direktörlük konusunda İbrahim Üzülmez ile ilgileniyor. Her iki tarafında bu anlaşmaya sıcak baktığı ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak

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