Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş’a transfer olan ancak yarım sezonda ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaratan Tyler Boyd’un ismi gönderilecekler listesinin en başına yazılmıştı. ABD’li oyuncu için en istekli kulübün eski takımı Ankaragücü olduğu belirtildi. Mali ve sportif anlamda sıkıntılı günler geçiren Başkent ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralamak için harekete geçti. Ankara ekibinin, Kara Kartal’dan senelik 1.1 milyon Euro kazanan genç futbolcunun da maaşının yarısını ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Boyd, geçen sezonun ikinci yarısında Başkent ekibine imza atmış ve Sarı-Lacivertli forma ile çıktığı 14 maçta 10 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.