Galatasaray'la oynanacak karşılaşma öncesi kampta yürüyüş esnasında ikili arasında tartışma çıkmış, kaptan Kulusiç fazladan yürüyüş yapmak istemeyip dönmek isteeyince Rodriguez'i uyarmış ikili arasında tartışma çıkmış ve itiş kakış esnasında Kulusiç'in yüzünde çizikler oluşmuştu.

Fanatik, iki futbolcu arasında ki mesajlara ulaştı. Rodriguez'in Kulusiç'in 30 hazirandaki doğum gününü kutlamış, Kulusiç 'te "teşekkürler büyük yıldız" diyerek cevap vermiş. Mesajlarda Rodriuez'in Kulusiç'e "King (Kral)" diye hitap ettiği görülüyor.

İki futbolcu en son olay sonrası geçtiğimiz pazartesi mesajlaşmış Kulusiç, Rodriguse "Nerdesin büyük star" diyor, Rodrigues de sesli mesaj gönderiyor. Ardından "ailen ve sana iyi tatiller ve iyi şanslar dilerim" diyor.

Menajeri konuştu...

Rodrigues'in menejeri Ahmet Nouma konuyla alakalı Fanatik'e konuştu: " Yaklaşık 4 aydır Rogriges 180 bin Euro'luk alacağını alamıyor. Kulüp iki futbolcu arasındaki olayı bildi ve alacaklarını ödememek için kadro dışı bırakıtı. Kulusiç'le hiçbir problemi yok. Mesajlar orta da. Asla problemli bir oyuncu değil. Dinamo Kievl'e 3.5 yıl daha sözleşmemiz var. Biz Ankaragücü'nü ve taraftarını çok sevdik. Kalıp maçları oynamayı çok istiyordu. Umarız ligdee kalırlar. Rodrigues Türkiye'den ayrıldı ve ülkesine döndü"

Murat Akbaş