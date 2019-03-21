Ankaragücü'nde Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

21 Mart 2019, Perşembe 20:28
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Ankaragücü'nde Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takım kamplarında bulunan Altay Bayındır, Michal Pazdan, Dever Orgill ve Hadi Sacko katılmadı.

Hafif ağrısı bulunan Stelios Kitsiou ve tedavisi devam eden Brice Dja Djdedje’nin yanı sıra izinli olan Wilfred Moke, Thibault Moulin ve Zaur Sadaev de antrenmanda yer almadı.

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