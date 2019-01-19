Ankaragücü'nde El Kabir şoku yaşanıyor.

Faslı oyuncu 155 bin euroluk alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle Galatasaray maçına çıkmak istemedi. El Kabir bunun üzerine maç kadrosundan çıkarıldı. Faslı oyuncu geçtiğimiz günlerde Twitter'dan "pinokyo" resmi paylaşarak, yönetimin verdiği sözleri tutmadığını ima etmişti. El Kabir daha sonra bu paylaşımını silmişti.

''Başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor''

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa El Kabir'in alacaklarının ödendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi.

Ömer Necati Albayrak

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