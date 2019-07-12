MKE Ankaragücü, Hırvat savunma oyuncusu Ante Kulusic'in sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, iç transferde sözleşmesi 2020 Mayıs ayında sona erecek olan Ante Kulusic ile 2021 yılına kadar anlaşmaya vardı. İmza töreninde Sportif Direktörümüz Adnan Erkan ve Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan yer aldı."

Geçtiğimiz 6 ayda Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Ante Kulusic, "Türkiye'yi ve Ankara'yı seviyorum. Ankaragücü'nde devam eden bir sözleşmem vardı ve buna ilaven 1 yıllık daha uzatma kararı aldık. Burada çok iyi bir aile ortamı var. Birlikte daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.