Süper Lig 'in 5. haftasında MKE Ankaragücü taraftarı önünde Beşiktaş 'a 3-2 kaybetti. Son düdüğün ardından sahaya giren bir taraftar Siyah-Beyazlı futbolculara saldırdı. Maçın ardınan da Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu Oğuz Ceylan o anları anlattı.

'Adrenaline veriyoruz'

31 yaşındaki sağ bek, "Altyapıdan çıkan bir oyuncunun öncelikle öğrenmesi gereken şey karakterdir. Onun maç içindeki adrenaline veriyoruz. Yardımcı hocaya küfür edemez veya taraftara el kol hareketi yapamaz. Yaparsa da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle sahalarda görmek istemediğimiz hareketler ama oldu, bitti" ifadelerini kullandı.