Ankaragücülü Berke Yıldırım devlerin radarında!

Ankaragücü U14 takımının kaptanı Berke Yıldırım yakın gelecekte isminden söz ettireceğe benziyor. 2009 doğumlu oyuncu performansıyla dikkat çekiyor. Bir çok Süper Lig kulübü genç oyuncunun maçlarına gözlemci gönderiyor.

SOL STOPER OYNUYOR

Bu sezon Ankaragücü takımı ile U14 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Berke Yıldırım sol stoper ve takımında kaptanlı yapıyor. Genç yıldız adayı bu sezon takımı ile 7 karşılaşmanın tamamında 90 dakika süre aldı.

SÜPER LİG DEVLERİ TAKİPTE

Futbola 2018 yılında Ankaragücü alt yapısında başlayan Berke Yıldırım'ın dikkat çeken performansının ardından Süper Lig devleri oyuncunun alt yapıda oynadığı maçları izlettirmeye başladı. Kulübüyle henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Berke Yıldırım ayrıca U15 Ligi ve U16 Ligi maçlarında da birer kez süre aldı.

Berke Yıldırımın son dönemdeki performansının ardından Milli Takım radarına girdiği de gelen haberler arasında...