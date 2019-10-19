Ankaragücü zafer istiyor
Sezona Aykan Atik yönetiminde giren Ankaragücü, 4. haftada göreve Metin Diyadin’i getirse de istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Başkent ekibi, 7 hafta sonunda topladığı 8 puan ile 14. sırada yer aldı. Milli ara sonrasında bir çıkış arayan Sarı-Lacivertliler, tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Beşiktaş karşısında puan veya puanlar kazanabilmek için çıkacak.
Sezona Aykan Atik yönetiminde giren Ankaragücü, 4. haftada göreve Metin Diyadin’i getirse de istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Başkent ekibi, 7 hafta sonunda topladığı 8 puan ile 14. sırada yer aldı. Milli ara sonrasında bir çıkış arayan Sarı-Lacivertliler, tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Beşiktaş karşısında puan veya puanlar kazanabilmek için çıkacak. Siyah-Beyazlı ekip ile sahasında oynadığı son 4 maçın 3’ünde kalesini gole kapatan Ankaragücü, 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken sadece tek yenilgi gördü. Şimdi ise Başkentte taraftarlar, biletlerin neredeyse tamamını satın alırken takımlarına itici güç olmayı hedefliyor.