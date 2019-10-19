Ankaragücü zafer istiyor

Sezona Aykan Atik yönetiminde giren Ankaragücü, 4. haftada göreve Metin Diyadin’i getirse de istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Başkent ekibi, 7 hafta sonunda topladığı 8 puan ile 14. sırada yer aldı. Milli ara sonrasında bir çıkış arayan Sarı-Lacivertliler, tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Beşiktaş karşısında puan veya puanlar kazanabilmek için çıkacak. Siyah-Beyazlı ekip ile sahasında oynadığı son 4 maçın 3’ünde kalesini gole kapatan Ankaragücü, 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken sadece tek yenilgi gördü. Şimdi ise Başkentte taraftarlar, biletlerin neredeyse tamamını satın alırken takımlarına itici güç olmayı hedefliyor.