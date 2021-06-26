Ankaragücü yönetimi basınla buluştu

Genel sayman ve başkan yardımcısı Hakan Bilgin, görev dağılımı yapıldıktan sonra ihtar çeken futbolcularla görüşmeye başladıklarını belirterek, "Ankaragücü’nün mevcut iskeletini bozmamak adına tüm futbolcuların alacaklarını sırayla yatırıyoruz. Bazı futbolcular doğal olarak Süper Lig ’de oynamak istiyor. Biz kendileriyle çalışmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz tekrar Süper Lig’e dönmek. Bu doğrultuda mevcut iskelet kadroyu bozmak istemiyoruz. Biz de doğal olarak onların bütün alacaklarını hızlı bir şekilde yatırdık." ifadelerini kullandı.

"Borven’in kalması için bütün şartları sağlıyoruz"

Başkent ekibinin yeni sezon hazırlıklarına dün başladığını hatırlatan Bilgin, şöyle konuştu:

" Transfer yasağını adım adım bitiriyoruz. Planlar doğrultusunda devam ediyor. Onunla alakalı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eksik noktalar için gerekli oyuncuların görüşmeleri yapılıyor. Özellikle gol ve kanat bölgeleri için görüşmeler devam ediyor. Torgeir Borven’in de ücretini yatırdık. Takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz. Tabii takım bir alt lige düştüğü için Borven de ister istemez Süper Lig’de bazı görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler doğrultusunda kendisi gitmek gibi bir düşünce içinde olsa da biz takım iskeletini bozmamayı düşünüyoruz. TFF 1. Lig’de üç Ankara takımı var. Gönlümüz istiyor ki üçü birden Süper Lig’e çıksın."

Basın sözcüsü Gökalp Üstün ise "İnşallah bu sezonu başarılı bir şekilde geçireceğiz. Kulübü Süper Lig’e taşırken, fütursuzca borçlanarak bu işi yapmayacağız. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak kulübü de o şekilde yönetmek durumundayız. Kurumsallık da bunu gerektiriyor. Kulübün yaratacağı kaynaklar, sponsorluklar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kamil Karip ve Recep Poyraz da MKE Ankaragücü’nü başarıya taşımak için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

AA