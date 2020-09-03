Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Afyonkarahisar’da sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım kamp yaptığı Kocatepe Spor Kompleksi’nde çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness çalışmalarıyla başladı. Isınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, hedefli pozisyon oyunu ve yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Başkent ekibi Afyonkarahisar’daki programını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara’ya dönecek.