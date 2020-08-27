Ankaragücü yeni sezon formalarını tanıttı

MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonu formalarını tanıtıp, satışa sundu. Yapılan açıklamada, kulübün yaklaşık 110 yıl önce 31 Ağustos 1910 tarihinde İmalat-ı Harbiye atölyesi çalışanları ile meslek öğrencileri öncülüğünde kurulmasına gönderme yapılarak, formalarda "imalat-ı harbiye" yazısı yer aldığı aktarıldı.
Formlar, beyaz, çizgili, sarı ve siyah olarak dört farklı dizaynda taraftarların beğenisine sunuldu.
Sarı-lacivertli futbolseverler, yeni sezon formalarını Ankaragücü Store ve on-line mağazadan satın alabilecekler.
https://twitter.com/Ankaragucu/status/1298949024322654210