Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Sezonun ilk maçını kazanan ancak sonraki haftalarda puan çıkartamayan Yeni Malatyaspor deplasmanda galibiyet peşinde. Ankaragücü ise bu sezon mağlup olmadı. Başkent ekibi taraftarının desteği ile rakibini eli boş göndermek istiyor.

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, lhan Parlak, Dever Orgill

Yeni Malatyaspor: Farnolle - Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali - Özer, Bifouma, Eren, Guilherme, Donald - Jahovic

Lige 3-0’lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarına umut veren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor’a 2-1, Aytemiz Alanyaspor’a da 3-2 kaybetti.

Geride kalan 3 maçta 3 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, Ankara deplasmanında galibiyete ulaşıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

- 3 eksik var

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ankara ekibi karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana’ya görev veremeyecek.

Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.