Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü ve kendi sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig 'e yükselmeyi garantiledi.

Ümraniyespor 4-1 Balıkesirspor

Spor Toto 1’inci Lig’in 35'inci haftasında kendi sahasında Balıkesirspor’u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

3’üncü dakikada Yusuf Emre’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Bammou’unun yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

24’üncü dakikada Kartal’ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya kafa vuruşu yapan Yusuf Emre, ağları sarstı: 2-0.

37’nci dakikada Vrsajevic’in sağ kanattan içeriye açtığı ortada yaşanan karambol sonucunda topa son dokunan isim olan Del Valle, farkı 3’e çıkarttı: 3-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.

48’inci dakikada Yusuf Emre ceza sahası dışından sert bir şut çekerek şık bir gole imza attı: 4-0.

64’üncü dakikada Balıkesirspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa son dokunuşu yapan Berk, skoru 4-1’e getirdi.

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol çıkmazken, müsabaka ev sahibi ekibin 4-1’lik üstünlüğü ile son buldu. Bereket Sigorta Ümraniyespor bu sonuçla birlikte, bitime 3 hafta hala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.