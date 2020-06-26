Ankaragücü, Üzülmez’le Trabzon’a!

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez’le ilk antrenmanını yaptı. Mustafa Reşit Akçay’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez’in hedefi Trabzonspor’u yenip tehlikeli bölgeden çıkmak. Kulübün Beştepe Tesisleri’ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

Süper Lig’de 29. hafta maçında yarın Trabzonspor’a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını bugün tamamlayacak ve deplasmana hareket edecek. Üzülmez, “Kazanarak başlamak istiyoruz. Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz” diye konuştu.