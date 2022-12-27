Süper Lig 'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Geçen sezon TFF 1. Lig'den el ele birlikte çıkan iki ekibin mücadelesinde tek hedef galibiyet. Süper Lig'de son 5 haftadır kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler serisini sürdürmeyi, ligin dibinde yer alan Ümraniyespor ise yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Ankaragücü-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 17.00'de başlayacak. Kürşad Filiz'in yöneteceği mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ankaragücü-Ümraniyespor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Nihad, Radakovic, Yasin, Tolga, Taylan, Moreira, Emre, Beridze, Sow.

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Santos, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Umut, Del Valle.