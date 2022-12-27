Ankaragücü-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
5 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü ile ligin dibinde yer alan Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Zorlu maçta iki takımın da tek hedefi galibiyet. Karşılaşma öncesinde, 'Ankaragücü-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların yanıtları, muhtemel 11'ler, detaylar ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Geçen sezon TFF 1. Lig'den el ele birlikte çıkan iki ekibin mücadelesinde tek hedef galibiyet. Süper Lig'de son 5 haftadır kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler serisini sürdürmeyi, ligin dibinde yer alan Ümraniyespor ise yeni bir sayfa açmayı planlıyor.
Ankaragücü-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 17.00'de başlayacak. Kürşad Filiz'in yöneteceği mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Ankaragücü-Ümraniyespor muhtemel 11'ler:
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Nihad, Radakovic, Yasin, Tolga, Taylan, Moreira, Emre, Beridze, Sow.
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Santos, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Umut, Del Valle.