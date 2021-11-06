Ankaragücü-Ümraniyespor maç sonucu: 3-0

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor’u sahasında Owusu, Eren Derdiyok ve Chahechouhe'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan MKE Ankaragücü, averajla rakibinden liderliği aldı ve zirveye yerleşti. Ümraniyespor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Ali Kaan Güneren, Ariyibi (Dk. 67 Mehmet Murat Uçar), Zahid (Dk. 81 Chahechouhe), İshak Çakmak (Dk. 81 Abdullah Durak), Owusu (Dk. 81 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 86 Nadir Çiftçi)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 70 Bammou), Onur Ayık (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 58 Napoleoni), Camara

Goller: Dk. 10 Owusu, Dk. 75 Eren Derdiyok, Dk. 90+3 Chahechouhe (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 53 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 63 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)