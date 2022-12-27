Ankaragücü-Ümraniyespor CANLI

Süper Lig 'in 16. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'den el ele birlikte çıkan iki ekibin mücadelesinde tek hedef galibiyet. Süper Lig'de son 5 haftadır kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler serisini sürdürmeyi, ligin dibinde yer alan Ümraniyespor ise yeni bir sayfa açmayı planlıyor.





Ankaragücü-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 17.00'de başladı. Kürşad Filiz'in yönettiği mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ankaragücü-Ümraniyespor 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Pedrinho, Zahid, Emre, Jese, Ali Sowe.

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.