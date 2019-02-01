Ankaragücü transferin son günü bombaları patlattı

Ankara ekibi, Sivaspor'dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar, Şanlıurfaspor'dan Cebrail Kareyel ile 2,5 yıllık, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, Terek Grozny’den Zaur Sadaev ve Yunanistan’ın PAOK takımından ise Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce de Hadi Sacko, Michal Pazdan, Tyler Boyd, Dever Orgill ve Wilfred Moke'yi kadrosuna katmıştı.

Başkent ekibi transfer döneminin bitmesine dakikalar kala Chapecoense'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Hector Canteros ve Göztepe'den Scarione'yi kadrosuna kattığını açıkladı.