Süper Lig 'de Katar'da oynanacak olan 2022 Dünya Kupası öncesinde son hafta olan 14. hafta maçları bugün başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor , ligde 22 puanla 7. sırada yer alırken, Ankaragücü 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Bordo mavililer, deplasmanda kazanarak zirveye daha da yaklaşmak isterken, Ankaragücü de evinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Bugün saat 20:00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankaragücü - Trabzonspor maçına Mete Kalkavan atanmıştı. Bu karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yardımcı hakemler olurken, 4. hakem olarak Sarper Barış Kaya görev yapacak.

VAR VE AVAR BELLİ OLDU

beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak olan Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşmasında VAR koltuğuna Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.

Ankaragücü-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Moreira, Jese, Sow

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Djaniny, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Maxi Gomez

Trabzonspor'da hücum hattı değişiyor

Trezeguet ve Bakasetas’ın yokluğunda Trabzonspor’da hücum hattı değişiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı’yı bugün forvet arkasında görevlendirmeyi düşünüyor. Sol tarafta Bardhi’nin sağ kenarda ise Djaniny’nin oynaması bekleniyor. 11’i zorlayan diğer isimler; Abdülkadir Ömür, Lahtimi ve Umut Bozok. Avcı’nın, ileri uçta Maxi Gomez’le başlaması yüksek ihtimal. Orta sahada ise Hamsik’in yanında bu kez Siopis 11’e yakın.

İstatistiklerde büyük üstünlük

Trabzonspor, Ankaragücü ile oynadığı son 16 lig maçının sadece birini kaybetti. Diğer 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bordo-Mavililer, Ankaragücü deplasmanındaki son yenilgisini 2010 yılında almıştı. Öte yandan Ankaragücü’nün hocası Ömer Erdoğan’ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı iki isimden biri; Abdullah Avcı.

Fırtına’da önemli eksikler

Bu sezon Trabzonspor’un hücum bölgesinde sırtlayan Bakasetas ve Trezeguet, kart cezaları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Visca, Serkan Asan ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ile Eren Elmalı’nın ise cezaları bitti ve 11’de oynayabilecekler.

Ankaragücü çok moralli

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Amedspor’u 6-2’lik skorla geçen Ankaragücü, moralli şekilde Trabzonspor’un karşısına çıkacak. Eryaman Stadı’ndaki koltukların büyük bölümü satılırken, önemli bir taraftar desteği de ev sahibinin arkasında olacak. Sarı-Lacivertliler’de kaleci Gökhan ve sol bek Marlon sakat.