Trabzonspor , Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Son 6 maçından 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran Fırtına, 22 puanla lider Fenerbahçe 'nin 7 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Son 4 haftada sadece 1 kez kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Başkent'te 3 puanı kapıp Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Kart cezaları bulunan Bakasetas ile Trezeguet, Ankara deplasmanında forma giyemeyecek. Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı’nın ise cezaları sona erdi. Son 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Ankaragücü, 12 puanla 14. basamakta. Ömer Erdoğan yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde kazanıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Ankaragücü-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-Trabzonspor 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Bardhi, Gbamin, Abdülkadir; Yusuf Yazıcı, Bardhi, Maxi Gomez.

Trabzonspor'da hücum hattı değişiyor

Trezeguet ve Bakasetas’ın yokluğunda Trabzonspor’da hücum hattı değişiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı’yı bugün forvet arkasında görevlendirmeyi düşünüyor. Sol tarafta Bardhi’nin sağ kenarda ise Djaniny’nin oynaması bekleniyor. 11’i zorlayan diğer isimler; Abdülkadir Ömür, Lahtimi ve Umut Bozok. Avcı’nın, ileri uçta Maxi Gomez’le başlaması yüksek ihtimal. Orta sahada ise Hamsik’in yanında bu kez Siopis 11’e yakın.

İstatistiklerde büyük üstünlük

Trabzonspor, Ankaragücü ile oynadığı son 16 lig maçının sadece birini kaybetti. Diğer 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bordo-Mavililer, Ankaragücü deplasmanındaki son yenilgisini 2010 yılında almıştı. Öte yandan Ankaragücü’nün hocası Ömer Erdoğan’ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı iki isimden biri; Abdullah Avcı.

Fırtına’da önemli eksikler

Bu sezon Trabzonspor’un hücum bölgesinde sırtlayan Bakasetas ve Trezeguet, kart cezaları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Visca, Serkan Asan ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ile Eren Elmalı’nın ise cezaları bitti ve 11’de oynayabilecekler.

Ankaragücü çok moralli

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Amedspor’u 6-2’lik skorla geçen Ankaragücü, moralli şekilde Trabzonspor’un karşısına çıkacak. Eryaman Stadı’ndaki koltukların büyük bölümü satılırken, önemli bir taraftar desteği de ev sahibinin arkasında olacak. Sarı-Lacivertliler’de kaleci Gökhan ve sol bek Marlon sakat.