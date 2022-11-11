Ankaragücü - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig 'de son 3 maçı yenilgisiz geçen (1G 2B) Ankaragücü, hafta arası da Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif engelini 6-2'lik galibiyetle aşıp adını 5. Tur'a yazdırdı. Geçen hafta Kasımpaşa maçında sakatlanıp kenara gelen kaleci Gökhan Akkan, Trabzonspor 'a karşı forma giyemeyecek. Son 3 haftayı pas geçen Brezilyalı sol bek Marlon'un da Dünya Kupası arasından sonra takıma dönmesi bekleniyor. Gökhan'ın yokluğunda eldivenler Bahadır Han Güngördü'ye emanet. Sol bekte Yasin Güreler'i izleyeceğiz. Bir kanatta Emre Kılınç, diğerinde Giorgi Beridze forma giyecek. TD Ömer Erdoğan orta üçlüyü "Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı & Pedrinho" şeklinde sahaya sürecek. Gole en yakın isim Ali Sowe olacak.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Süper Lig'de son 4 haftanın 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan (1G) Trabzonspor'da ise 7 eksik var! Lisansı çıkarılmayan Bruno Peres dışında sakatlıkları devam eden Serkan Asan ve Dorukhan Toköz, Trabzon'da bırakıldı. Takımla çalışmalara başlayan ancak hazır olmayan Edin Vişça ile Emrehan Gedikli de deplasmana götürülmedi. Sarı kart cezalısı Mahmoud Trezeguet ve Anastasios Bakasetas yerine Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. TD Abudllah Avcı, Djaniny'nin ters kanadında Abdülkadir Ömür'e, hücumun en ilerisinde ise Maxi Gomez'e forma verecek. Sarı kart cezası sona eren Eren Elmalı sol bekteki yerini geri alacak. Sağ bekte Jens Stryger Larsen'i izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ankaragücü'nün Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig maçının 8'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %62'lik kesim kritik eksiklerine rağmen bordo-mavili ekipten Ankara'da 3 puan bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile birlikte önemli bir çıkışa imza attı! Ligde ateş hattında ve düşme adaylarından biri olan Başkent ekibini Ömer Erdoğan önemli noktaya taşıdı. Bana göre artık Ankaragücü artık ateş hattında olmaz! Başkent ekibi, Ömer Erdoğan yönetiminde ligde oynadığı 9 maçın 8’inde rakiplerine gol atmayı başardı. Skor üretemedikleri tek karşılaşma Fenerbahçe mücadelesi! O maçta da ofsayt nedeniyle attıkları 2 gol iptal edilmişti. Kısaca gol yollarında etkililer… Trabzonspor’da zirve yarışının gerisinde kalmamak adına kazanmak zorunda. KG Var tercihi ideal bir seçim olacaktır.