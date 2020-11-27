Ankaragücü - Trabzonspor ( CANLI )

Süper Lig’in 10. haftasında Eryaman Stadı’nda Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ankaragücü geride kalan dönemde 7 maça çıkarken 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 2 puana sahip. Galip gelemeyen Ankara ekibinde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Trabzonspor ise 9 maç sonunda 9 puanda yer alıyor. Geçen hafta yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında BB Erzurumspor'u yenen Trabzonspor, seri yakalamanın peşinde





İlk 11'ler belli oldu!

Ankaragücü: Ricardo, Kitsou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan, Alper Potuk, Voca, Saba, Orkan, Börven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

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MAÇ BAŞLADI

SARI KART! 2.dakikada Ankaragücü takımında Sarlija hakemden sarı kart gördü

7.dakikada savunma arkasına Alper Potuk oynadı ama hızlı pasını Börven alamadı

TRABZONSPOR ETKİLİ GELDİ! 15.dakikada Nwakaeme sol çaprazdan plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

SARI KART! 21.dakikada Ankaragücü takımında Kitsiou hakemden sarı kart gördü





























Maçtan Notlar

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta da galip gelemedi. Bordo-mavili takım bu maçlarda 3 beraberlik alırken 1 kez sahadan yenik ayrıldı

İki takım arasında oynanan son 4 maçta Trabzonspor kaybetti. Son iki sezonda oynanan maçlarda Trabzonspor 2 kez kazanırken 2 maç berabere bitti



