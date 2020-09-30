Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Norveç gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücü'ne büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Atılan imzanın camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Fatih Mert, yapılan transferlerle takımda eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.

Ankaragücü’nde olmaktan ve camiaya hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven, “Ankaragücü’nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rosenborg BK kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Torgeir Börven, santrafor mevkisinde görev yapıyor.