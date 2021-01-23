Ankaragücü, teknik direktörlük görevine kulüpte antrenör olarak görev yapan Mustafa Dalcı'nın getirildiğini açıkladı.

Başkent ekibi, Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız sayın Fatih Mert’in ve Futbol Şube Sorumlumuz sayın Faruk Koca’nın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü olarak görev yapan Mustafa DAalcı getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Mustafa DALCI’nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" denildi.