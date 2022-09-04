Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor 'dan devraldı. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou'dan atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar puan için yeterli olmadı.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Sarı-Lacivertliler, 2020- 2021 sezonunda Süper Lig’de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 4 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, Süper Lig’deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindiremedi.

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan da puansız ayrıldı. 12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'a uçan tekme attı, Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya çalıştı.

Araya giren futbolcular, olayın büyümesini önledi, güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.



