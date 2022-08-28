Mustafa Dalcı istifasını açıkladı

İstifa kararı aldığını belirten Dalcı "Yaklaşık 1 seneyi geçen bir süredir Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene güzel günler yaşadık ve sonuç olarak layık olduğu yere Süper Lig ’e taşımak bize nasip oldu. Süper Lig’de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim. Bundan sonra Ankaragücü’ne başarılar diliyorum" dedi.

Ankaragücü taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

Dalcı'nın istifasının ardında Ankaragücü taraftarları eski teknik adamları Ersun Yanal'ı göreve çağırdı. Çok sayıda tweet atan sarı lacivertliler Ersun Yanal'ı TT listesine soktu. Son olarak 2001-2002 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştıran Ersun Yanal o dönem Süper Lig'de ilk 3 hafta itibarıyla en çok gol atan takım olmuştu. O sezon Ankaragücü 34 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet almıştı.

Kaynak: Ajansspor







